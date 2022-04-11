Андрей Бочаров поручил раздать волгоградцам лопаты и грабли

- начать генеральную уборку на всех территориях в муниципальных образованиях Волгоградской области;
- определить порядок и график проведения субботников, обеспечить жителей региона всем необходимым инвентарем;
- отдельное внимание обратить на приведение в порядок памятных мест, воинских захоронений и подъездных путей к ним, а также на уборку кладбищ и прилегающих к ним территорий;
- совместно с руководителями предприятий и организаций обеспечить уборку и приведение в надлежащее состояние территорий, находящихся в собственности и в аренде, а также прилегающих территорий;
- приступить к реализации всех запланированных проектов комплексного благоустройства;
- обеспечить своевременное финансирование работ и контроль за ходом реализации проектов благоустройства.
Общество 11.04.2022 11:49
11.04.2022 11:49
Губернатор Волгоградской области новую рабочую неделю начал 11 апреля с обсуждения вопроса благоустройства общественных пространств и дворов в регионе. Именно это, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу обладмина, стало главной темой на оперативном совещании в понедельник.
В Волгоградской области в связи с заметным потеплением в муниципалитетах уже стартовали работы по наведению порядка на общестенных территориях. В субботниках задействуют не только коммунальные службы, но трудовые коллективы, жителей и активистов.
— В рамках продолжения системной работы по комплексному благоустройству Волгоградской области, реализации национальных проектов, приоритетных проектов развития Волгоградской области, в этом году на территории муниципальных образований региона планируется благоустроить порядка 200 общественных и дворовых пространств, — обозначил планы Андрей Бочаров в ходе совещания. — Уже обеспечено практически стопроцентное контрактование объектов. Внесены авансы. Работы по реализации порядка трети проектов благоустройства уже начались.
Среди задач, которые обозначил губернатор:
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