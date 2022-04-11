Андрей Бочаров поручил раздать волгоградцам лопаты и грабли





Губернатор Волгоградской области новую рабочую неделю начал 11 апреля с обсуждения вопроса благоустройства общественных пространств и дворов в регионе. Именно это, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу обладмина, стало главной темой на оперативном совещании в понедельник.

В Волгоградской области в связи с заметным потеплением в муниципалитетах уже стартовали работы по наведению порядка на общестенных территориях. В субботниках задействуют не только коммунальные службы, но трудовые коллективы, жителей и активистов.





— В рамках продолжения системной работы по комплексному благоустройству Волгоградской области, реализации национальных проектов, приоритетных проектов развития Волгоградской области, в этом году на территории муниципальных образований региона планируется благоустроить порядка 200 общественных и дворовых пространств, — обозначил планы Андрей Бочаров в ходе совещания. — Уже обеспечено практически стопроцентное контрактование объектов. Внесены авансы. Работы по реализации порядка трети проектов благоустройства уже начались.





Среди задач, которые обозначил губернатор: