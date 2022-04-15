Поставки в Волгоград троллейбусов на автономном ходу оказались под угрозой



Срок поставки новых троллейбусов с возможностью автономного хода может измениться из-за задержек с доставкой комплектующих на завод производителя. Фуры с импортными запчастями для будущего общественного транспорта остановили на границе Польши и Беларуси, рассказал ИА «Высота 102» депутат Волгоградской гордумы Илья Кравченко.

Информацию об этом озвучили на прошедшем заседании профильного думского комитета. Сообщалось, что первые две партии троллейбусов на автономном ходу в количестве 26 штук будут доставлены в депо МУП «Метроэлектротранс» вовремя – до 1 мая. Эти машины «МЭТ» выведет на маршрут №8а, их оснастят новыми валидаторами для бесконтактной самостоятельной оплаты проезда.

Согласно госконтракту на поставку троллейбусов на автономном ходу, третья партия машин должна прибыть в депо не позднее 105 календарных дней с момента авансирования, четвертая – не позднее 150 дней. Департамент провел два платежа в адрес ООО «Автотехкомплект» 30 марта, соответственно, третья партия должна прибыть не позднее 13 июля, последняя – 28 августа. Успеют ли производитель и поставщик уложиться в эти сроки в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, неизвестно.

Напомним, ООО «Автотехкомплект» получило госконтракт на поставку в Волгоград 56 троллейбусов с возможностью автономного хода общей стоимостью 1 млрд 393 млн рублей. В настоящий момент на сайте госзакупок опубликованы товарные накладные на пять доставленных машин. Этот вид общественного транспорта вместимостью не менее 100 пассажиров может работать как от контактной сети, так и «на батарейках». Они могут развивать скорость до 60 километров в час и должны быть оборудованы системой кондиционирования и отопления и комплексом видеонаблюдения.