Еще 17 районов Волгоградской области завершают отопительный сезон

Общество 15.04.2022 16:24
15.04.2022 16:24
Постановления о завершении отопительного сезона подписаны в 17 районах Волгоградской области. Как сообщили в областном комитете ЖКХ, решения приняты в связи с установлением теплой погоды.
Батареи остынут в Даниловском, Дубовском, Иловлинском, Калачевском, Камышинском, Котельниковском, Кумылженском, Ленинском, Ольховском, Палласовском, Руднянском, Среднеахтубинском, Суровикинском, Урюпинском, Фроловском районах, а также городах Камышин и Фролово.
Напомним, согласно Правилам предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Правительством РФ от 6 мая 2011 г. № 354, решение о сроках окончания отопительного периода в домах с централизованным теплоснабжением принимается органами местного самоуправления. При этом отопительный период не может заканчиваться ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.
В Волжском отопительный сезон завершился 14 апреля, в Волгограде топить перестанут с 16 апреля.
Примечательно, что сегодня Гидрометцентр РФ предупредил о возможных заморозках в Волгоградской области. Ожидается, что 16 апреля в регионе температура ночью и утром опустится до -1 градуса.
При этом, согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС, в выходные дневные температуры ожидаются местами до +23 градусов.
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