Ремонт моста под Волгоградом завершат до конца лета 2022 года

Ремонт правой части моста через реку Ерзовка на трассе Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград завершат до конца лета этого года. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 15 апреля, работы на объекте в Городищенском районе Волгоградской области идут с опережением графика.

— Готовность правого моста на сегодня составляет 51%. Специалисты планируют полностью завершить ремонт до конца лета 2022 года — на несколько месяцев раньше установленных контрактом сроков, — сообщила информагентству пресс-секретарь ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Инна Манафова.





После зимы специалисты начали обустройство мостового полотна, ремонт и окраску пролетных строений, а также опор. Сооружение оснастят тротуарами, лестничными сходами, барьерным и перильным ограждениями. Будет нанесена стойкая к деформации термопластиковая разметка.





Перила и водоотвод — из современных коррозостойких материалов. На дорожки для пешеходов зальют вместо привычного асфальта тонкослойное композитное покрытие с шероховатостями для безопасного передвижения зимой.

В августе 2021 года, также с опережением сроков, окончены работы на левой половине моста, по двум полосам которого сейчас осуществляется движение. По окончании ремонта правой части движение откроют по всем четырем полосам.

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград / Александр Максимов / vk.com