В Волгограде обесточат дома в четырех районах





В четырех районах Волгограда сегодня, 15 апреля запланированы отключения электроэнергии. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», так, в Красноармейском районе пропадет свет с 10-00 до 17-0 на ул.Вучетича, 18а, 19, ул.50 лет Октября, 20, 22, ул.Ломакина, 1, 1а.

С 9-00 до 17-00 не будет электричества в Кировском районе в поселке Веселая Балка, 1, 5, 12, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, ул.Абганеровская, 1-25, ул.Лесопильная, 1-23, 2-26, ул.Алычевая, 48, ул.Лавровая, 25 и во всех домах на ул. Окружная.

В Дзержинском районе без ресурса останутся в это же время дома на ул.Продольная, 137-165, 150-176, ул. Гурова, 2а, ул.Миусская, 33-67, 38-66, 66а.

В Краснооктябрьском районе на такой же период пропадет свет на ул.Аграрная, 21-43, 34-38, 47, ул.Окраинная, 1б-19б, 1-19, 2-18.



