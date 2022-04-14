ВТБ резко снизил ставки по ипотеке





С 14 апреля ВТБ значительно улучшил условия по всей линейке базовых ипотечных программ. Минимальная ставка снижена на 5,5 п.п. и теперь составляет 16,9%. Предложение действует для приобретения жилья как на первичном, так и вторичном рынках в рамках банковских программ.

Минимальная ставка доступна клиентам, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации, либо получают зарплату на карту ВТБ. Новые условия распространяются на покупку жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости. Кредиты на покупку машиномест, кладовок доступны по ставкам от 17,3%, а на индивидуальное жилищное строительство – от 17,2%.

Подать заявку на ипотеку ВТБ заемщики могут в офисах, на сайте банка и через застройщиков. Клиенты, которые получили одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.

- Снижение уровня ключевой ставки стало однозначным сигналом для крупнейших игроков улучшать условия по ипотеке. Жилищные кредиты имеют особое значение для населения, и «заморозка» рынка на длительный срок просто недопустима. Поэтому мы оперативно приняли решение снизить ставки, причем даже ниже уровня ключевой, считая это своей социальной задачей в нынешних условиях. Безусловно, модернизация госпрограммы поможет приобрести квартиры в новостройках на более выгодных условиях, но теперь и на вторичном рынке стоит ожидать роста числа сделок. Мы должны понимать, что ставки по ипотеке пока будут оставаться двузначными. Однако регулятор уже анонсировал продолжение тренда на смягчение денежно-кредитной политики, что должно отразиться и на постепенной нормализации цен на рынке ипотеки, – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ВТБ активно работает по новым условиям льготной ипотеки. С 7 апреля в рамках нее банк выдал свыше 150 кредитов, объем сделок превысил 850 млн рублей. Ставка по льготной ипотеке для клиентов ВТБ на 0,3 пп ниже уровня, установленного Правительством РФ – от 11,7% годовых. Дисконт предлагается заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. По «семейной ипотеке» финансирование в ВТБ доступно по ставке от 5,7% (от 4,7% – в ДФО), а по «Дальневосточной» – от 1,7% с учетом дисконта 0,3 пп (по аналогии с основной госпрограммой).

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам первого квартала 2022 года банк оформил около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь-март прошлого года.









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