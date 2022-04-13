До 15 лет колонии грозит 39-летнему жителю Краснооктябрьского района Волгограда, который на глазах двух подростков до смерти избил 38-летнего покупателя из местного супермаркета. Местом преступления стала детская площадка, откуда потерпевшего с размозженной головой увезла скорая – он умер в больнице, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По версии следствия, 20 ноября прошлого года около 19 часов в одном из продуктовых магазинов произошла стычка между двумя волгоградцами. Один из них покинул торговую точку и ушел прочь. Однако второй участник конфликта решил догнать мужчину и настиг его на детской площадке.
Окликнув оппонента, волгоградец принялся наносить ему удары. Даже когда тот потерял сознание, обвиняемый продолжал бить несчастного по голове. Успокоившись, напавший забрал из кармана полуживой жертвы смартфон и ушел. Свидетелями избиения стали двое несовершеннолетних, которые вызвали скорую помощь.
Свою вину напавший не признал. Его уголовное дело рассмотрит Краснооктябрьский районный суд.