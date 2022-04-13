Телеком

Волгоградцы переходят на более доступные смартфоны

Телеком 13.04.2022 15:21
13.04.2022 15:21


МТС проанализировала продажи гаджетов в Волгоградской области. Региональный рынок смартфонов в январе-марте 2022 года вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 15% в денежном выражении и на 1% в натуральном. Средняя цена мобильного телефона в Волгограде в первом квартале текущего года составила 29800 рублей, это на 12% выше, чем годом ранее.
Главным трендом первого квартала 2022 года стало — переключение спроса у волгоградцев с премиальных смартфонов на модели среднего ценового сегмента. В январе-марте наибольшую динамику показывал ценовой сегмент 20 000 - 40 000 рублей — продажи таких гаджетов выросли на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на флагманские смартфоны дороже 50 000 рублей, который увеличивался на протяжении всего 2021 года, замедлился — за первые три месяца текущего года продажи девайсов дороже 50 000 рублей остались на уровне прошлого года, а в марте они упали на 30%. 
«Снижение спроса на премиальные смартфоны связано с подорожанием гаджетов, которое произошло из-за изменения курса рубля, а также ростом спроса на другие товары. Вместо дорогих моделей волгоградцы выбирали устройства с оптимальным соотношением цены и набора характеристик, вроде крупного дисплея, мощного аккумулятора и большого размера памяти. Кроме того, по данным аналитических исследований, в конце февраля и начале марта 2022 увеличился спрос на продовольственные товары, строительные материалы, мебель, зоотовары и многие другие категории», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
По оценке аналитиков МТС, первое место волгоградского рынка по количеству проданных гаджетов за три месяца 2022 года заняли смартфоны Samsung — их доля составила 36%. На втором месте Xiaomi с суббрендом Poco — 24%. На третьем — Apple с долей 14%. Также в пятерку самых популярных брендов вошли Realme — 7% и Honor — 4%.
Топ-5 продаваемых смартфонов в натуральном выражении в Волгограде в первом квартале 2022 года:
Xiaomi Redmi 9A 32 ГБ, 
Xiaomi Redmi 9C 128 ГБ, 
Apple iPhone 11 128 ГБ, 
Samsung Galaxy A12 64 ГБ, 
Xiaomi Redmi Note 10S 128 ГБ

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