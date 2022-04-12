По версии следствия, обвиняемая зарегистрировала страницу в одной из социальных сетей для предоставления косметических услуг и продажи препаратов. Одним из рекламируемых средств женщиной оказались сильнодействующие таблетки для снижения веса, содержащие в составе запрещенное на территории России вещество.
В рамках оперативных мероприятий полицейские выявили факт продажи сильнодействующего вещества и пресекли противоправную деятельность. Свои вину в преступлении женщина признала.
Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Дубовского района признала достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Дубовский районный суд Волгоградской области.