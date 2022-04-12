Прокуратура Дубовского района Волгоградской области утвердила обвинительное заключение 42-летней местной жительнице, которая продавала препараты для похудения с запрещенным веществом. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, за сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемая зарегистрировала страницу в одной из социальных сетей для предоставления косметических услуг и продажи препаратов. Одним из рекламируемых средств женщиной оказались сильнодействующие таблетки для снижения веса, содержащие в составе запрещенное на территории России вещество.

В рамках оперативных мероприятий полицейские выявили факт продажи сильнодействующего вещества и пресекли противоправную деятельность. Свои вину в преступлении женщина признала.

Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Дубовского района признала достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Дубовский районный суд Волгоградской области.