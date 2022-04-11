В Волгограде разгрузился чат-бот для слежки за ценами





Региональный оперативный штаб по оперативному мониторингу потребительских цен и наличия товаров первой необходимости отчитался о запасах продуктов питания и ценах на них. Как сообщили в администрации региона, предпринятые в регионе меры способствовали увеличению товарных запасов в Волгограде.

- Рынок уходит от ажиотажных всплесков, снижается спрос на ряд товаров, например, на сахар, и за прошедшую неделю можно констатировать тенденцию к стабилизации ситуации. О нормализации обстановки говорит и число обращений на специально созданный чат-бот : за последнюю неделю их количество сократилось в два раза, - отметила заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская.

По данным облпромторга и ТЭК, на складах и в распределительных центрах региона выросли запасы подсолнечного масла, муки, сахара, риса, гречки и макаронных изделий. Этому способствовало своевременное пополнение полок и введение ограничений по продаже ряда продуктов в одни руки, считают в оперативном штабе.

Чиновники отмечают, что цены выросли, как и в целом по стране, но на ряд позиций остаются ниже, чем в других регионах. Это, например, цены на пшеничную муку, рис, пшено и вермишель. Второе место регион занимает по молоку и гречке. Подсолнечное масло, баранина, куриное мясо, мороженая рыба, соль, морковь в Волгоградской области, по данным Росстата, находятся в первой десятке регионов с невысокими ценами.

Напомним, что в Волгоградской области существенно подорожали овощи. Лидером стала белокочанная капуста, которая растет в цене постоянно. Так, молодую капусту на рынках Волгограда можно увидеть по 120 -150 рублей за килограмм. Выросли цены на морковь, которую в супермаркетах предлагают за 80 рублей за кило. В среднем за неделю овощи борщевого набора выросли в цене на 12-15%.



