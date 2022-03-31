Общество

В Волгограде запустили чат-бот для слежки за ценами в магазинах: как он работает

Общество 31.03.2022 20:16
31.03.2022 20:16


В Волгограде сегодня, 31 марта, региональный оперштаб объявил о запуске чат-бота в Telegram. Сервис быстрых сообщений позволит чиновникам оперативно принимать информацию от жителей региона о запредельных скачках цен на сахар, капусту и прочите продуты первой необходимости. Редакция ИА "Высота 102" протестировала чат-бот, рассказываем как его использовать. 


 

  1. Тем, у кого уже установлен Telegram на телефоне или компьютере, достаточно кликнуть по данной ссылке. Автоматически пользователь будет перенаправлен в приложение в чат под названием #Цены_Волгоград. 
    Если у вас еще нет Telegram, возможно, это повод обзавестись им. Установить приложение на смартфоне можно, через Google Play или App Store. 
  2. Второе, что нужно сделать, — нажать на кнопку Start.
  3. После запуска  чата  вам предложат выбрать из списка тип торговой точки, к которой у вас претензии, указать название магазина и его адрес, а также товар и цены на него  "до" и "сегодня". 
  4. Ответив на вопрос, имеется ли товар в данном магазине в наличии, вы получите сообщение о том, что ваша жалоба принята: "Спасибо, Ваше обращение принято! Для создания нового обращения, пожалуйста, введите команду /start".

Выглядит все это примерно так: 


Отправлять жалобы жители Волгограда смогут в любое время суток. 

— Такой формат позволит совместно с жителями Волгоградской области в онлайн-режиме проводить оперативный мониторинг потребительских цен и наличия товаров первой необходимости в магазинах и торговых сетях, а также своевременно получать информацию об актуальных изменениях в ценовой политике, — отметила руководитель оперштаба Анна Писемская. — При выявлении фактов резкого повышения цен информация для проверки направляется в уполномоченные контрольно-надзорные органы.

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