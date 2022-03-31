В Волгограде запустили чат-бот для слежки за ценами в магазинах: как он работает

В Волгограде сегодня, 31 марта, региональный оперштаб объявил о запуске чат-бота в Telegram. Сервис быстрых сообщений позволит чиновникам оперативно принимать информацию от жителей региона о запредельных скачках цен на сахар, капусту и прочите продуты первой необходимости. Редакция ИА "Высота 102" протестировала чат-бот, рассказываем как его использовать.





Тем, у кого уже установлен

Telegram на телефоне или компьютере, достаточно кликнуть по данной ссылке. Автоматически пользователь будет перенаправлен в приложение в чат под названием #Цены_Волгоград. Второе, что нужно сделать, — нажать на кнопку Start. После запуска чата вам предложат выбрать из списка тип торговой точки, к которой у вас претензии, указать название магазина и его адрес, а также товар и цены на него "до" и "сегодня". Ответив на вопрос, имеется ли товар в данном магазине в наличии, вы получите сообщение о том, что ваша жалоба принята: "Спасибо, Ваше обращение принято! Для создания нового обращения, пожалуйста, введите команду /start".

Выглядит все это примерно так:





Отправлять жалобы жители Волгограда смогут в любое время суток.

— Такой формат позволит совместно с жителями Волгоградской области в онлайн-режиме проводить оперативный мониторинг потребительских цен и наличия товаров первой необходимости в магазинах и торговых сетях, а также своевременно получать информацию об актуальных изменениях в ценовой политике, — отметила руководитель оперштаба Анна Писемская. — При выявлении фактов резкого повышения цен информация для проверки направляется в уполномоченные контрольно-надзорные органы.