Волгоградская компания ОАО «Альянс «Югполиграфиздат» опровергла информацию о риске массовых увольнений 200 своих сотрудников. На предприятие, напротив, ведется набор персонала – в марте организация опубликовала почти 40 вакансий на специализированных сайтах, сообщили ИА «Высота 102» в ОАО «Югполиграфиздат».
– Объединение на протяжении всего времени работает стабильно, постоянно наращивая объемы производства и имея устойчивое положение и авторитет в своей отрасли, – прокомментировали в полиграфической компании. – За долгие годы работы ОАО «Альянс «Югполиграфиздат» не было ни одного случая увольнения работников по сокращению штата или несвоевременной выплаты заработной платы.
Напомним, в конце марта информагентство сообщило о том, что более 600 сотрудников волгоградских предприятий оказались под риском увольнения, в том числе 200 работников «Югполиграфиздат». Эти данные опубликованы в приказе комитета труда и занятости населения Волгоградской области. Документ предусматривает переобучение и дополнительное образование за счет государства для сотрудников, которые могут остаться без работы.
Фото: скриншот Яндекс.Карты.