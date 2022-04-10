Заросшее камышом поле выгорело возле кладбища в Волгограде

Камыш на площади нескольких сотен квадратных метров сгорел в поселке Вишневая балка в Краснооктябрьском районе Волгограда. Дым от пожара окутал частный сектор и Новое Краснооктябрьское кладбище, расположенное за железной дорогой.
Возгорание было ликвидировано силами расчетов пожарно-спасательных частей в 13.29, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области. По данным ведомства, огонь не нанес материального ущерба находившимся неподалеку зданиям и имуществу людей, погибших и пострадавших нет.
Фото: архив ИА «Высота 102».