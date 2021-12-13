Общество 13.12.2021 19:31
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13.12.2021 19:31
Дзержинский районный суд Волгограда назначил участникам акции водителей «Яндекс.Такси» Евгению Баженову и Ивану Никитину штраф в размере 10 тысяч рублей каждому. Оба привлечены к административной ответственности за проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о нём, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Из материалов дела следует, что 13 декабря 2021 года Никитин и Баженов участвовали в несогласованном с властями митинге в связи с несогласием с системой оплаты труда водителей агрегатора такси «Яндекс». Санкция вменяемой им статьи предусматривает в качестве минимального наказания штраф в размере 20 тысяч рублей. «Суд, учитывая данные о личности, имущественное и семейное положение привлекаемых к административной ответственности лиц, назначил им наказание в виде административного штрафа менее минимального размера», – прокомментировала Вальковская.
Оба постановления Дзержинского районного суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что минувшим утром около ТРЦ «Мармелад» собрались несколько десятков водителей «Яндекс.Такси», которые выступили с рядом экономических требований к агрегатору. Таксисты потребовали введения твердых ставок, полной информации о маршруте от начальной и до конечной остановок, а также снижения «грабительского», по их мнению, процента, который забирает «Яндекс.Такси».
Между тем, на акции был задержан один из участников, которому вменили организацию публичного мероприятия без подачи уведомления. Коллеги задержанного заявили, что считают это задержание незаконным, так как собрались не на митинг, а на собрание для выработки позиции по защите своих трудовых прав. Позднее в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области сообщили, что в суд поступили материалы об организации публичного мероприятия в отношении четырех мужчин, участвовавших в акции таксистов.
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