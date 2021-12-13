



Дзержинский районный суд Волгограда назначил участникам акции водителей «Яндекс.Такси» Евгению Баженову и Ивану Никитину штраф в размере 10 тысяч рублей каждому. Оба привлечены к административной ответственности за проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о нём, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Из материалов дела следует, что 13 декабря 2021 года Никитин и Баженов участвовали в несогласованном с властями митинге в связи с несогласием с системой оплаты труда водителей агрегатора такси «Яндекс». Санкция вменяемой им статьи предусматривает в качестве минимального наказания штраф в размере 20 тысяч рублей. «Суд, учитывая данные о личности, имущественное и семейное положение привлекаемых к административной ответственности лиц, назначил им наказание в виде административного штрафа менее минимального размера», – прокомментировала Вальковская.

Оба постановления Дзержинского районного суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.





Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что минувшим утром около ТРЦ «Мармелад» собрались несколько десятков водителей «Яндекс.Такси», которые выступили с рядом экономических требований к агрегатору. Таксисты потребовали введения твердых ставок, полной информации о маршруте от начальной и до конечной остановок, а также снижения «грабительского», по их мнению, процента, который забирает «Яндекс.Такси».