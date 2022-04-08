Волгоградца-«решалу» посадили за обман руководства нефтебазы

Расследования 08.04.2022 12:01
08.04.2022 12:01
Виновным в покушении на мошенничество признан 32-летний житель Волгограда. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Ворошиловский районный суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы в колонии общего режима. Вину подсудимый не признал. Его взяли под стражу.
В судебном заседании установлено, что в августе 2020 года фигурант уголовного дела сообщил заместителю руководителя производственной нефтяной базы, что может за 500 тысяч рублей повлиять на решение сотрудников государственного пожарного надзора при установлении причин пожара на данном предприятии.
По данным следствия, «решала» просто ввел коммерсанта в заблуждение и присвоил полученные от него 499 тысяч рублей. Замруководителя нефтебазы понял, что его обманули и обратился в правоохранительные органы.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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