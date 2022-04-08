Экономика

ВТБ отразил полмиллиона мошеннических атак с начала года

Экономика 08.04.2022 10:13 Новости компаний
08.04.2022 10:13 Новости компаний


По итогам первого квартала ВТБ предотвратил 500 тыс. попыток злоумышленников совершить кражу денег со счетов клиентов. Это на 40% больше, чем год назад. Общий объем спасенных средств составил 5,6 млрд рублей – почти вдвое больше, чем год назад. 

В первом квартале наиболее активным месяцем для мошенников стал январь, когда ВТБ отразил больше 200 тысяч атак и сохранил почти 2 млрд средств клиентов. В феврале и марте было заблокировано по 150 тысяч атак, а совокупный объем спасенных средств достиг 3,6 млрд рублей. При этом в марте количество отраженных угроз выросло почти вдвое по сравнению с мартом 2021 г.

ВТБ стремится предотвратить хищение средств даже в случаях, когда клиенты уже раскрыли мошенникам данные своих счетов, карт и персональные данные. Всего в марте банк помог спасти от мошенников средства более 40 тыс. клиентов, что вчетверо превышает показатель марта прошлого года. За первый квартал удалось предотвратить атаки злоумышленников на деньги 60 тыс. клиентов против 20 тыс. годом ранее. Таким образом, системы защиты ВТБ сохранили средства в размере 93 тысяч рублей в среднем на одного клиента.

Эксперты банка отмечают, что ситуация на банковском рынке существенно поменялась в феврале-марте этого года, однако активность мошенников сохранилась на высоком уровне. Злоумышленники постоянно адаптируют сценарии своих атак под новостную повестку, желая воспользоваться ситуацией неопределенности и часто импульсивными решениями клиентов относительно своих счетов и сбережений. Звонки мошенников совершаются под видом «защиты средств клиентов». Они предлагают переводы средств на «безопасные» счета, заверяя, что для переводов с них доступен SWIFT, или инвестиции в валюту через «банки-партнеры» без комиссий.

Кроме того, в марте активизировались мошенники, создающие поддельные сайты с предложениями по подключению к СБП, льготному обмену валют, а также «посредники», предлагающие помощь при оплате картами услуг зарубежных сервисов или установку VPN-сервисов. При этом мошенники используют все возможные средства коммуникации с клиентами: мессенджеры, телефонные звонки, ссылки на поддельные сайты по продаже брендовой одежды и обуви, электроники, другие новые сценарии. В этих условиях критически важно обеспечить надежную защиту клиентских средств. ВТБ с успехом решает эту задачу, даже несмотря на все введенные ограничения.

ВТБ постоянно совершенствует способы защиты клиентов и внедряет передовые технологии для сохранности клиентских сбережений. Эксперты банка рекомендуют быть максимально бдительными и получать всю необходимую информацию о своих счетах и переводах только из официальных источников. Не следует сообщать третьим лицам свои персональные данные и информацию по банковской карте, включая пароли и смс коды от ВТБ Онлайн. Сотрудники банка никогда не станут запрашивать такие сведения, а также не станут предлагать перевести денежные средства на «безопасный счет». При оплате картой рекомендуется пользоваться только проверенными сайтами, а также внимательно проверять ссылки, прежде чем перейти по ним.

 

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