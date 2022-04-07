В Волгограде эвакуировали учителей и учеников школы №33

Происшествия 07.04.2022 13:03
07.04.2022 13:03
Школу №33 на улице Симонова в Дзержинском районе Волгограда эвакуировали. Учащихся и педагогический состав вывели на улицу, о чем дети оповестили своих родителей. По данным информагентства, эвакуация была учебной, люди покидали помещения спокойно и без паники – никаких сообщений о минировании и других угрозах в учреждение не поступало.
Напомним, в течение нескольких последних месяцев Волгоград и Волжский захлестнула волна лжеминирований. Эвакуации из-за ложных сообщений проводились в учебных заведениях, государственных учреждениях, торговых центрах. В начале февраля сообщалось о задержании подростка, причастного к распространению ложных сообщений о минированиях.
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