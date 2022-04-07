Браконьеров с сетями и лодкой задержали на Дону и Цимле в Волгоградской области

Двух любителей незаконной рыбалки задержали полицейские на реке Аксай-Курмоярский в Котельниковском районе Волгоградской области. Один из них, 31-летний ранее судимый житель хутора Сафронов, рыбачил с резиновой лодки четырьмя сетями. Второй задержанный – 26-летний житель хутора Красноярский – тоже ловил рыбу в устье реки сетями, но без лодки, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Еще одного браконьера полиция застала в Клетском районе неподалеку от станицы Распопинской. В пойме Дона 62-летний житель района поставил сети для нелегальной рыбалки.
По всем фактам полиция проводит доследственные проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Фото: архив ГУ МВД России по Волгоградской области.