Вынесен приговор 19-летнему волгоградцу за мошенничество в соцсетях

В городе Жирновске Волгоградской области районный суд приговорил к двум годам и трем месяцам колонии 19-летнего мошенника. Как сообщила ИА "Высота 102" официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, молодой волгоградец в соцсетях обманывал покупателей автомобилей.

Согласно выводам следователей, житель Жирновского района заводил страницы в социальных сетях и размещал объявления о продаже автомобилей и запчастей. При этом волгоградец использовал вымышленные анкетные данные. Потенциальным покупателям молодой человек предлагал перечислить на карту предоплату, а получив деньги, прекращал общение. В некоторых случаях молодой мошенник покупал авто с пробегом, уговаривая покупателей на отсрочку платежа. Не выплачивая денег, 19-летний житель Волгоградской области продавал машины третьим лицам. С сентября 2021 года по январь 2022 года злоумышленнику удалось похитить имущество и деньги пяти доверчивых граждан на общую сумму более 250 тысяч рублей.

Известно, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, однако ему назначалось наказание, не связанное с лишением свободы. Вину в содеянном на этот раз он полностью признал. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Жирновского района Волгоградской области.

—Жирновский районный суд признал молодого человека виновным в совершении пяти эпизодов мошенничества с причинением значительного ущерба, — сообщила информагентству Оксана Черединина. —С учетом обстоятельств совершения преступлений, данных о личности виновного и мнения гособвинения суд приговорил фигуранта уголовного дела к 2 годам 3 месяцам колонии общего режима.

Мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.