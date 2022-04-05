Чиновников в Волгограде обязали решить судьбу треснувшего дома

Суд обязал администрацию Красноармейского района Волгограда рассмотреть заключение инспекции регионального Госжилнадзора о состоянии треснувшего дома №8 по улице Зерноградской. Решение первой инстанции по иску инспекции оставил в силе Волгоградский областной суд, сообщили в надзорном органе.
В ходе обследования, проведенного в июле 2021 года, специалисты обнаружили две сквозные диагональные трещины в одной из несущих стен пятиэтажки. Согласно заключению, выявленные повреждения могут привести к снижению допустимого уровня надежности, прочности и устойчивости отдельных конструкций и строения в целом. Иными словами, из-за лопнувших стен здание может сложиться как карточный домик, похоронив под обломками десятки жильцов.
Составленное заключение инспекция отправила в администрацию Красноармейского района для рассмотрения и решения дальнейшей судьбы дома. В августе чиновники вернули документ без рассмотрения, сославшись на то, что собственники помещений не предоставили необходимые документы. Однако в обеих инстанция посчитали этот довод надуманным, а возврат – необоснованным.
Фото: скриншот Google Maps.