В Волгограде готовят к закрытию ковидарий в облбольнице №3

В Волгограде в ближайшее время к доковидному режиму работы вернется Волгоградская областная клиническая больница №3. Об этом 5 апреля ИА «Высота 102» сообщили в профильном комитете администрации региона.

На сегодня в Волгоградской области медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией оказывают 13 стационаров.

— Прием и лечение пациентов с подтвержденным COVID-19 осуществляют в Волгограде областные инфекционные больницы № 1 и №2, инфекционное отделение волгоградской областной детской клинической больницы, отделение областного противотуберкулезного диспансера, клинические больницы № 4 и №5, а также клинические больницы скорой медицинской помощи № 7 и № 15, — сообщили информагентству в ответ на редакционный запрос в облздраве.

Также, по сведениям регионального комитета, всю необходимую помощь пациентам с коронавирусом оказывают в центральных районных больницах в городе Калаче и в Михайловке, а также в горбольнице №1 в Камышине. О переводе данных лечебных учреждений на доковидный режим пока не сообщается, а вот в Урюпинской ЦПБ в скором времени возобновится оказание плановой помощи пациентам в полном объеме.

— В настоящее время готовятся к выписке последних пациентов и возращению к плановому режиму работы ВОКБ №3 в Волгограде и Урюпинская ЦРБ, — уточняют в облздраве.

Добавим, что на начало февраля в Волгоградской области в режиме инфекционных госпиталей работало 21 медицинское учреждение с коечным фондом 4 617 единиц.