Экономика

В Волгоградской области выросли поступления налогов в бюджет

Экономика 05.04.2022 13:33
05.04.2022 13:33



УФНС России по Волгоградской области подведены итоги поступлений налоговых платежей за 1 квартал 2022 года в федеральный бюджет, консолидированный бюджет Волгоградской области и внебюджетные фонды.
 Так, федеральный бюджет поступления составили 7,7 млрд рублей с темпом роста 116 %. 
Основными источниками доходной части федерального бюджета стали:
- налог на прибыль с объемом поступлений 0,5 млрд рублей и темпом роста 130 %;
- налог на добавленную стоимость с поступлениями в размере 6,5 млрд рублей и темпом роста 107 %. 
В консолидированный бюджет региона, за истекший период поступило 26,2 млрд рублей налоговых платежей с темпом роста 126 %.
Основными источниками регионального бюджета стали:
- налог на прибыль, объем поступлений по которому составил 9,9 млрд рублей с темпом роста 188 %;
- налог на доходы физических лиц, мобилизация по которому составила 9,5 млрд рублей при темпе роста 119,2 %;
- и упрощенная система налогообложения, поступления по которой составили 1,4 млрд рублей с темпом роста 127 %.
Так же необходимо отметить значительное увеличение возмещенных сумм налогов на расчетные счета юридических и физических лиц. В абсолютном значении в 1 квартале 2022 года на счета налогоплательщиков возвращено 4,6 млрд рублей, что на 2,6 млрд рублей или в 2,3 раза больше 1 квартала 2021 года, в том числе и за счет средств регионального бюджета на долю которого пришлось 1,7 млрд рублей возмещенных налогов.
Значительный рост произведенных возвратов налоговых платежей в первую очередь связан с сокращением налоговыми органами региона сроков камеральных налоговых проверок деклараций, представленных налогоплательщиками, в том числе и физическими лицами.  
Возвращенные на расчетные счета денежные средства могут использоваться налогоплательщиками как на пополнение оборотов предприятий для непрерывного продолжения своей финансово-хозяйственной деятельности, так и текущие расходы физических лиц в том числе для покупки продовольственных товаров и лекарственных препаратов и как следствие реинвестироваться в экономику региона.
Поступления по страховым взносам во внебюджетные фонды в истекшем периоде также имеют положительную динамику в 105,7 % с объемом поступлений в 14,8 млрд рублей.


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