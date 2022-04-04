Суд заставил волгоградский облздрав купить дорогие лекарства ребенку-инвалиду

Советский районный суд обязал комитет здравоохранения Волгоградской области обеспечить ребенка с редким генетическим заболеванием бесплатными лекарствами. Девочка нуждается в постоянном приеме препаратов, стоимость которых составляет 100 тысяч рублей ежемесячно, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.
У родителей больного ребенка нет финансовой возможности приобретать столь дорогое лекарство. Облздрав самостоятельно не стал предоставлять девочке необходимый препарат. После проверки прокуратуры по данному факту был подан иск в суд, который полностью удовлетворил его.
– Исполнение судебного решения взято прокуратурой на контроль и в настоящее время ребенок обеспечен необходимым лекарством согласно медицинским показаниям, – подчеркнула Оксана Черединина.