Расследования

Двойное зверское убийство 19-летней давности раскрыли под Волгоградом

Расследования 04.04.2022 14:47
04.04.2022 14:47


Фроловский районный суд приговорил 42-летнего местного жителя к 11 годам колонии строгого режима за двойное зверское убийство, совершенное в январе 2003 года. Мужчина ранее неоднократно был судим и отбывал наказание в колонии, но за преступление 19-летней давности его задержали только в этом году, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Выйти на след преступника удалось благодаря проведению генетической экспертизы, добавила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. 

– Изучая материалы уголовного дела и работая с вещественными доказательствами, полученными еще в 2003 году, следователи приняли решение провести дополнительную генетическую экспертизу, – пояснила Буянова. – Специалисты генетической лаборатории ГУ МВД России по области, обследуя одежду потерпевших [в 2003 году], смогли найти несколько пятен крови, которая принадлежала неизвестному. Проверяя обнаруженные следы по учетам и базам, удалось установить личность предполагаемого фигуранта, которым оказался 42-летний житель Фролово, ранее неоднократно судимый и отбывавший наказание в местах лишения свободы.



Осужденный в очередной раз фроловчанин в ночь с 11 на 12 января 2003 года совершил зверскую расправу над 51-летней женщиной и ее 50-летним сожителем в их собственном доме. Женщину он задушил, мужчину нашли живым, но позже он скончался в районной больнице из-за черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело по факту убийства было возбуждено в 2003 году незамедлительно, но задержать преступника по горячим следам не получилось, как и установить личность убийцы. После задержания в 2022 году мужчина полностью сознался в содеянном и подробно рассказал о событиях той ночи.

Его, тогда еще 24-летнего молодого мужчину, попросил о помощи по хозяйству новый знакомый – они разговорились неподалеку от дома, где позже произошло преступление. Когда мужчина стал прибивать карниз, между ним и новым приятелем произошел конфликт на бытовой почве, в результате чего молодой человек напал на 50-летнего с молотком и избил его. Женщину, которая стала свидетельницей жестокой расправы, он решил задушить, после чего скрылся с места происшествия.

Государственное обвинения на суде поддерживал Фроловский межрайонный прокурор Михаил Андреев. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Фото: прокуратура Волгоградской области.

Видео: СУ СКР по Волгоградской области.

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