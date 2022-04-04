Научные открытия со школьной скамьи: в Котельниково развивают детский центр научного творчества

Общество 04.04.2022 13:50 Новости компаний
04.04.2022 13:50 Новости компаний
В городе Котельниково Волгоградской области в соответствии с национальным проектом «Успех каждого ребенка»продолжает свое развитие «Центр детского творчества». Работа по улучшению центра обучения юных талантливых котельниковцев ведется в рамках государственно-частного партнерства между Котельниковским муниципальным районом и градообразующим предприятием «ЕвроХим-ВолгаКалий».
Центр, рассчитанный на обучение 300 школьников в год, разместится еще в одном здании, помещения которого «ЕвроХим-ВолгаКалий» передал в безвозмездное пользование администрации Котельниковского муниципального района.
Усилиями местных властей офисы уже перестроены в просторные классы, в которых продолжат свое развитие техническое направление, это изучение промышленной робототехники, создание программируемых моделей, гусеничных роботов, а также студия художественного творчества. Котельниковские вундеркинды также получат все необходимые лабораторные инструментарии для занятий нового естественно-научного курса в физико-химической лаборатории.
- Повышение качества и доступности дополнительного образования поможет нашим детям в полной мере развить свои таланты, что очень важно для такого небольшого города.И в целом, партнерство Котельниковского района и «ЕвроХим-ВолгаКалия», несомненно, положительно сказывается не только на сфере образования, но в других направлениях жизни муниципалитета, - отметила директор «Центра детского творчества» Ирина Панчишина.
Содействие развитию нового образовательного проекта в Котельниково «ЕвроХим» оказывает в соответствии с принятой на предприятии социальной программой поддержки талантливых детей и молодёжи в регионах присутствия. Ранее при непосредственном участии компании в рамках национального проекта «Образование» были построены детские технопарки в городе Невинномысск Ставропольского края и в городе Кингисепп Ленинградской области.
Напомним, в Котельниково дочернее предприятие «ЕвроХима» осуществляет производственный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей с одновременной реализацией долговременной социальной программы повышения качества жизни населения в регионе присутствия.
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