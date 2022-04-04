Раскрыто убийство пенсионерки 7-летней давности под Волгоградом

В Волгоградской области завершено расследование головного дела об убийстве 86-летней жительницы Клетского района, совершенном в августе 2014 года. Как сообщила ИА "Высота 102" официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, в ближайшее время состоится суд над 34-летним убийцей.

Расследование жестокой расправы над пенсионеркой занимался в Волгоградской области первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР.

— В августе 2014 года жителю Волгоградской области стало известно о наличии у 86-летней пенсионерки крупной суммы денег, - говорится в материалах дела, переданного в суд. — В ночь с 11 на 12 августа 2014 года обвиняемый проник в частный дом пенсионерки и, увидев, что женщина проснулась, оттолкнул ее, после чего взял подушку и задушил.

Ослабил хватку убийца только после того, как несчастная перестала подавать признаки жизни. Обшарив дом, преступник забрал хранившиеся там 100 тысяч рублей и скрылся.

Судить 34-летнего жителя Волгоградской области будут по двум статья УК РФ: разбой и убийство.