В Волгограде умерла легендарная шахматистка Наталья Яхтенфельд

Сегодня, 1 апреля, в Волгограде простились с легендой шахматного спорта Натальей Павловной Яхтенфельд. Об этом в своих соцсетях сообщил директор РИАЦ Сергей Басалаев.

— Вот так приходишь в пятницу на работу, вливаешься в ритм, решаешь какие-то вопросы и ты в ожидании выходных готов горы свернуть. А потом тебе звонит друг, которого ты знаешь уже больше 25 лет и говорит, что умер человек, твоя история общения с которым насчитывает еще на 10 лет больше, чем с тем товарищем. И сегодня похороны. День ломается, — цитируют ИА «Высота 102» текст публикации Басалаева. — Наталью Павловну Яхтенфельд я знаю с 7 лет. В первом классе мама привезла меня учиться в шахматную школу на улице Ким. Затем я попал сюда в уже более взрослом возрасте. Принимал участия в соревнованиях на первенство города и небольших турнирах. Даже побеждал. Здесь нашел кучу друзей по интересу. И всегда рядом была она — Наталья Павловна!

Наталья Яхтенфельд ушла из жизни в возрасте 73-х лет. Долгие годы возглавляла детско-юношескую спортшколу № 20 в Ворошиловском районе Волгограда. Шахматистке присвоено почетное звание «Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации».

Талантливый тренер помогала в становлении многим шахматистам. Некогда начинавшие в Волгограде свой путь в этом нелегком спорте Александра Мальцевская и Данила Павлов, стали международными гроссмейстерами. Сын Натальи Павловны Михаил также занимается шахматами — преподает мастерство в клубе «Гамбит» в Дзержинском районе Волгограда.

Фото: детско-юношеская спортивная школа № 20.