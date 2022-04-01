Подержанные автомобили подорожали почти на 17% в Волгоградской области

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Волгоградской области выросла на 16,7% в I квартале 2022 года по сравнению с октябрем-декабрем 2021 года. Подержанные машины теперь продаются в среднем по 350 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито». Год назад средняя цена авто с пробегом была ниже на 40%.
Самыми дешевыми на вторичном рынке, несмотря на подорожание, остаются автомобили Lada – волгоградцы выставляют их на продажу в среднем за 165 тысяч рублей. Дороже продают Chevrolet – по 360 тысяч рублей, Renault – за 580 тысяч, Hyundai – по 639 тысяч. Самые дорогие среди подержанных машин в Волгоградской области – Kia, владельцы просят за них в среднем по 800 тысяч рублей.
В целом по России автолюбители стали чаще покупать подержанные машины – продажи на вторичном рынке за январь-март 2022 года выросли более чем на 4%. Цены на авто с пробегом по России выросли на 19%.
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