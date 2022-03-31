Фура выбросила легковушку с Третьей продольной возле кладбища в Волгограде

Неудачный маневр водителя легкового автомобиля Lada Granta спровоцировал ДТП на Третьей продольной магистрали с участием грузовика DAF. Авария чудом обошлась без пострадавших, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
По предварительным данным, водитель легковушки, проезжая новое Краснооктябрьское кладбище по улице Менделеева, начал перестраиваться. Автомобиль попал в «слепую» зону водителя фуры из Дубовки: грузовик врезался сначала в левое крыло Lada, после чего машину развернуло на трассе, затем произошел еще один удар. В результате двойного столкновения легковушка вылетела с дороги и въехала в ограждение кладбища.