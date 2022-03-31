Происшествия

Фура выбросила легковушку с Третьей продольной возле кладбища в Волгограде

Происшествия 31.03.2022 10:39
31.03.2022 10:39


Неудачный маневр водителя легкового автомобиля Lada Granta спровоцировал ДТП на Третьей продольной магистрали с участием грузовика DAF. Авария чудом обошлась без пострадавших, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным, водитель легковушки, проезжая новое Краснооктябрьское кладбище по улице Менделеева, начал перестраиваться. Автомобиль попал в «слепую» зону водителя фуры из Дубовки: грузовик врезался сначала в левое крыло Lada, после чего машину развернуло на трассе, затем произошел еще один удар. В результате двойного столкновения легковушка вылетела с дороги и въехала в ограждение кладбища.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Происшествия
31.03.2022 14:22
Происшествия 31.03.2022 14:22

0
Далее
Происшествия
31.03.2022 13:00
Происшествия 31.03.2022 13:00

0
Далее
Происшествия
31.03.2022 12:14
Происшествия 31.03.2022 12:14

0
Далее
Происшествия
31.03.2022 10:34
Происшествия 31.03.2022 10:34

0
Далее
Происшествия
31.03.2022 09:17
Происшествия 31.03.2022 09:17

0
Далее
Происшествия
31.03.2022 09:14
Происшествия 31.03.2022 09:14

0
Далее
Происшествия
30.03.2022 11:52
Происшествия 30.03.2022 11:52

0
Далее
Происшествия
30.03.2022 11:25
Происшествия 30.03.2022 11:25

0
Далее
Происшествия
30.03.2022 09:46
Происшествия 30.03.2022 09:46

0
Далее
Происшествия
29.03.2022 20:11
Происшествия 29.03.2022 20:11

0
Далее
Происшествия
29.03.2022 17:53
Происшествия 29.03.2022 17:53

0
Далее
Происшествия
29.03.2022 17:50
Происшествия 29.03.2022 17:50

0
Далее
Происшествия
29.03.2022 17:04
Происшествия 29.03.2022 17:04

0
Далее
Происшествия
29.03.2022 13:50
Происшествия 29.03.2022 13:50

0
Далее
Происшествия
29.03.2022 11:51
Происшествия 29.03.2022 11:51

0
Далее

Лента новостей

15:04
Встали на лыжи: более миллиона россиян посетили этой зимой олимпийские склоныСмотреть фотографии
15:03
Суд над угонщиками Toyota и Lexus из пяти регионов пройдет в ВолжскомСмотреть фотографии
14:52
Волгоградские следователи завершили дело 26 наркоторговцев из УкраиныСмотреть фотографииCмотреть видео
14:22
Полуметровый провал образовался на Второй Продольной в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:09
В Волгоградской области переносятся сроки по уплате налога по УСНСмотреть фотографии
14:03
«Девочка осталась совсем одна»: репортаж из села под Волгоградом, где нашли мертвой школьницуСмотреть фотографии
14:00
Волгоградский депутат обвинил бывших судей и полицейских в связях с УК-рейдерамиСмотреть фотографии
13:57
Чудеса случаются: в Волгограде кинологи спасли сбежавшую из квартиры дворняжкуСмотреть фотографии
13:51
Скончалась преподаватель ВолгГМУ Алла БлагодареваСмотреть фотографии
13:31
Таможенники перехватили 28 тонн сахара при попытке вывоза из Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:13
Такси «Ситимобил» прекратит работу в Волгограде в середине апреляСмотреть фотографии
13:00
Москвичка с ножом и скальпелями устроила дебош в волгоградском судеСмотреть фотографии
12:58
«Жирок накоплен»: Бочаров собрал 31 марта Совет по развитию сел и АПКСмотреть фотографии
12:14
В Волжском дважды за ночь горела одна и та же дачаСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде вывезли 10 тонн мусора с заброшенных регоператором площадокСмотреть фотографии
12:10
В Волгоградской области стали еще реже болеть коронавирусомСмотреть фотографии
11:56
«Ростелеком» обеспечил работу системы видеонаблюдения на досрочном периоде ЕГЭ-2022Смотреть фотографии
11:56
Наглый автодилер в Волгограде раскошелится за навязанный клиенту договорСмотреть фотографии
11:22
МегаФон увеличивает емкость резерва облачной инфраструктуры в семь разСмотреть фотографии
11:19
Зловонная атака: с базы в Волгограде выкинули сотни мешков с гниющим лукомСмотреть фотографии
10:41
«Наши бычки и тёлочки не хуже заграничных»: волгоградский фермер рассказал о ценности отечественной мраморной говядиныСмотреть фотографии
10:39
Фура выбросила легковушку с Третьей продольной возле кладбища в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде уроженец Узбекистана надругался над двухлетней дочерьюСмотреть фотографии
10:19
Ученики вернулись в отремонтированную после пожара школу в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:50
В Волгоградской области разработали меры по защите экономики от санкцийСмотреть фотографии
09:36
У двоих жителей Волгограда изъяли поддельные сигареты на 19 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
09:20
Заброшенный Дом печати в Волгограде выставили на аукцион за 86 млн рублейСмотреть фотографии
09:17
В Котово Волгоградской области сгорела фекальная станцияСмотреть фотографии
09:14
В гостинице «Старт» в Волгограде нашли мертвой беженку из ЛуганскаСмотреть фотографии
08:04
В Волгоградской области на 15 копеек подешевело дизтопливоСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 