В отремонтированном после февральского пожара здании школы №56 в Кировском районе Волгограда возобновились уроки – открыты кабинеты на всех трех этажах. Более 900 школьников вернулись за парты после окончания весенних каникул, до этого дети ходили учиться в один из корпусов соседней школы №110, сообщили в пресс-службе администрации города.
После происшествия в начале февраля школу закрыли на ремонт. На первом этаже в холле и коридорах заменили окна и двери, вместо обгоревшего линолеума на полу уложили керамическую плитку, стены заново оштукатурили и окрасили. Строители также смонтировали навесной потолок. На втором и третьем этажах, где было задымление, провели косметические работы – побелили потолки и покрасили стены. Более того, заново сделана входная группа и установлена система видеонаблюдения.
Напомним, 5 февраля на первом этаже школы №56 загорелась мебель. Пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. На пожаре пострадала 69-летняя вахтер, ее доставили в токсикологическое отделение больницы №25 с отравлением продуктами горения.