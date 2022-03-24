В Волгограде ликвидировали последствия февральского пожара в школе

Общество 24.03.2022 14:05
24.03.2022 14:05
В школе №56 Кировского района Волгограда, где 5 февраля произошел пожар, завершаются ремонтно-восстановительные работы. Как сообщили в мэрии, после весенних каникул, которые заканчиваются 31 марта, школьники и педагоги продолжат обучение в стенах родного учебного заведения.
Напомним, что после пожара с 7 по 13 февраля обучающиеся школы-погорельца провели на карантине, а с 14 февраля на время ремонта продолжили учебу с соседней школе №110 на улице Кирова, 121.
- Сейчас в школе полностью восстановлен холл первого этажа здания, наиболее пострадавший от огня. Подрядная организация заменила старый линолеум на новую плитку из керамогранита, установила новые окна и двери, смонтировала навесные потолки, заново оштукатурены и покрашены стены. На втором и третьем этажах работы были завершены еще в прошлом месяце – рабочие побелили потолки и покрасили стены, - рассказали в городской администрации.
Напомним, 5 февраля на первом этаже школы №56 загорелась мебель. Пожар был ликвидирован на площади 50 кв.м. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. На пожаре пострадала 69-летняя вахтер, ее доставили в токсикологическое отделение больницы №25 с отравлением продуктами горения.
Фото: администрации Волгограда
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