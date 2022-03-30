Центральный районный суд Волгограда 30 марта оставил без удовлетворения иск сотрудника МУП "Метроэлектротрнас" к работодателю. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на материалы дела, мужчина в октябре 2021 года был отстранен от работы из-за упорного нежелания прививаться от ковида.

— Житель Волгограда в иске указал, что состоит с МУП в трудовых отношениях с 1993 года в должности мастера по эксплуатации и ремонту тоннельных сооружений. График работы – только в ночную смену, когда нет движения трамвая, в связи с чем, контакт с пассажиром исключен, — говорится в материалах дела. — МУП «Метроэлектротранс» издал приказ об обеспечении вакцинации работников от новой коронавирусной инфекции, с которым истец был ознакомлен. 27 октября 2021 года сотрудник предприятия был отстранен от работы без сохранения заработной платы в связи с непредставлением документов, подтверждающих вакцинацию.

Лишенный общения с пассажирами работник муниципального предприятия в обоснование своей позиции настаивал на том, что в стране не был введен режим чрезвычайной ситуации, а вакцины от новой коронавирусной инфекции лишь проходят пострегистрационные исследования. Трудовым же кодексом, утверждал он, не установлена обязанность участвовать в медицинских исследованиях лекарственных препаратов.

— В связи с этим отстраненный от работы житель Волгограда просил суд признать приказ незаконным, начислить и выплатить ему зарплату за период простоя и взыскать компенсацию морального вреда в размере 1 рубля, — говорится в материалах.

Рассмотрев дело, судья встал на сторону МУП и Роспотребнадзора, оставив без внимания тот факт, что мужчина не общается с людьми в ходе выполнения должностных обязательств. У волгоградца есть время обжаловать судейское решение.