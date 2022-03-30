Волгоградцы выбрали имена спасенным полицейскими львятам

Спасенных волгоградскими полицейскими львят назвали в честь двух великих русских рек. Малышам, которых контрабандой перевозили через Волгоградскую область, дали имена Волга и Дон, сообщили в приюте для животных «Дино», где временно живут эти экзотические животные.
Варианты имен для львят, обнаруженных сотрудниками ДПС в фургоне жителя Карачаево-Черкессии, жители Волгоградской области предлагали в социальных сетях на протяжении 10 дней. В итоге были выбраны клички, которые навсегда свяжут жизнь спасенных зверей с волгоградским регионом.
– Где бы в будущем не находились звери, память о месте их спасения из рук контрабандистов останется с регионом, – сообщается на официальной странице приюта для бездомных животных «Дино». – Малыши еще не привыкли к новым именам, на это понадобится некоторое время. Мы рады, что жители горячо откликнулись на инициативу и предлагали оригинальные имена, связанные с нашим регионом… Сегодня мальчик Дон и девочка Волга чувствуют себя хорошо и активно изучают новый, хоть и временный дом.
В приюте отметили, что все звери – а вместе с львятами полицейские спасли также канадскую пуму, венценосного голубя и мартышку – являются вещественными доказательствами. Их дальнейшую судьбу будут решать после окончания следствия.
Напомним, 17 марта сотрудники правоохранительных органов остановили в Волгограде грузовой фургон, в котором находились раненные и измученные животные. Управлял автомобилем «ГАЗ» 34-летний житель Карачаево-Черкесии, который не смог доказать легальность груза и предъявить ветеринарные сертификаты на животных. Питомцы были истощены, напуганы, почти сутки они провели в тесных клетках, из-за чего на мордочке у одного из львят появилась рана. Сначала зверей доставили в руки ветеринаров для осмотра и первичной помощи, после чего их отправили на временное пребывание в приют «Дино» в поселке Вторая Пятилетка под Краснослободском.