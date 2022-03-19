Волгоградцам предлагают выбрать имена пуме, львятам и мартышке

Все животные – самочки и у них еще нет имен. Так что теперь дело за волгоградцами.
Общество 19.03.2022 15:06
19.03.2022 15:06
Все животные – самочки и у них еще нет имен. Так что теперь дело за волгоградцами.
Волгоградцы могут предложить свои варианты имен для животных, которых полицейские обнаружили в фургоне «Газели», остановленной для досмотра. Варианты можно оставлять в социальной сети: vk.com/region_34.Напомним, два львенка, пума, мартышка и венценосный голубь находились в крайне изможденном состоянии. Сейчас животные находятся в питомнике благотворительного фонда «Дино». Их осмотрели ветеринары и после карантина животных вакцинируют. Росприроднадзор и комитет ветеринарии уже заняты поиском нового дома для малышей.
Все животные – самочки и у них еще нет имен. Так что теперь дело за волгоградцами.
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