Магазин OBI возобновит работу в Волгограде в апреле

Немецкая сеть строительных магазинов OBI со следующей недели возобновит работу по всей России, в том числе и в Волгограде. Об этом сообщило сегодня сетевое издание РИА Недвижимость со ссылкой на начальника отдела закупок компании Максима Суравегина.

— В настоящее время мы работаем над устранением технического сбоя. В ближайшее время мы откроем все магазины в Москве и Санкт-Петербурге, и на следующей неделе мы откроем все 27 магазинов, — заявил Максим Суравегин.

Также он добавил, что первые заказы в российских магазинах сети можно будет сделать через три дня.

Напомним, в начале марта сеть строительных гипермаркетов OBI приостановила бизнес в России. На следующий день в гипермаркете ОBI на Семи ветрах в Дзержинском районе наблюдался огромный наплыв покупателей.