Общество

Столпотворение покупателей наблюдается в волгоградском гипермаркете ОBI

Общество 09.03.2022 13:56
09.03.2022 13:56


Огромный наплыв покупателей наблюдается сегодня в волгоградском гипермаркете «ОBI» на Семи ветрах в Дзержинском районе. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», около касс выстроились длинные очереди. Покупатели терпеливо стоят в многочасовом ожидании с корзинками, коробками и мешками. В основном люди берут стройматериалы – обои, цемент, гипс, плитку. «Ремонт собирался делать летом, решил купить про запас, когда узнал, что «ОBI» закрывается», - рассказал волгоградец Константин. Кто-то пришел сюда за товарами конкретно немецких производителей – шпаклевкой и монтажным клеем. Среди покупок часто встречается и пылесос тоже от немецкого производителя – Karcher. 

По словам покупателей, товары уже подорожали процентов на 20%. Но это не останавливает волгоградцев от намерения потратить деньги в гипермаркете. Многие выражали  сожаление, что сеть «ОBI» сворачивает свою работу  в России,  и опасение, смогут ли российские производители обеспечить этот рынок продукцией такого же качества, к какому привыкли покупатели гипермаркета. 
Напомним, сеть строительных и хозяйственных магазинов «ОBI» на днях объявила о закрытии из-за событий на Украине  27 магазинов в России, где работают примерно 5 тысяч человек. В волгоградском регионе работали два магазина - в областном центре и в Волжском. 

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