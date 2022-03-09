Столпотворение покупателей наблюдается в волгоградском гипермаркете ОBI





Огромный наплыв покупателей наблюдается сегодня в волгоградском гипермаркете «ОBI» на Семи ветрах в Дзержинском районе. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», около касс выстроились длинные очереди. Покупатели терпеливо стоят в многочасовом ожидании с корзинками, коробками и мешками. В основном люди берут стройматериалы – обои, цемент, гипс, плитку. «Ремонт собирался делать летом, решил купить про запас, когда узнал, что «ОBI» закрывается», - рассказал волгоградец Константин. Кто-то пришел сюда за товарами конкретно немецких производителей – шпаклевкой и монтажным клеем. Среди покупок часто встречается и пылесос тоже от немецкого производителя – Karcher.





По словам покупателей, товары уже подорожали процентов на 20%. Но это не останавливает волгоградцев от намерения потратить деньги в гипермаркете. Многие выражали сожаление, что сеть «ОBI» сворачивает свою работу в России, и опасение, смогут ли российские производители обеспечить этот рынок продукцией такого же качества, к какому привыкли покупатели гипермаркета.

Напомним, сеть строительных и хозяйственных магазинов «ОBI» на днях объявила о закрытии из-за событий на Украине 27 магазинов в России, где работают примерно 5 тысяч человек. В волгоградском регионе работали два магазина - в областном центре и в Волжском.



