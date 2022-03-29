Лейтенант из Волгоградской области Максим Сафронов погиб в ходе спецоперации

Сегодня, 29 марта, трагическая новость пришла из Серафимовичского района Волгоградской области. В ходе спецоперации на Украине погиб 24-летний лейтенант Максим Сафронов.
— Уведомление из военкомата пришло накануне. О дате и месте прощания будет сообщено позднее, — сообщили журналистам ИА «Высота 102» в администрации Серафимовичского района.
Наш земляк родился и вырос в городе Серафимовиче. Проходил службу по контракту в одной из воинских частей Волгограда. У погибшего остались брат и родители.
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