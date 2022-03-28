Волгоградца осудили за контрабанду сильнодействующих стероидов









Камышинский городской суд признал местного жителя Максимова В.В. виновным в контрабанде сильнодействующих веществ. Как сообщили в УФСБ России по Волгоградской области, мужчина приговорен к 3,5 годам условно. Осужденный не согласился с вынесенным ему наказанием и обжаловал его. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Он вступил в законную силу.

По материалам дела, Максимов В.В. при отсутствии медицинских показаний заказал через сеть Интернет препараты для увеличения мышечной массы. При этом анаболические стероиды содержали в своем составе сильнодействующие вещества, свободный оборот которых на территории России запрещен. Всего он заказал 199 таблеток общей массой 20,74 гр.

Жителя Камышина задержали оперативные сотрудники УФСБ при получении посылки из Белоруссии. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК России. Вину он признал в полном объеме.



