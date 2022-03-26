Общество

Три путепровода за 1,3 млрд рублей отремонтируют в Волгограде

Общество 26.03.2022 16:41
26.03.2022 16:41



Многомиллионные электронные аукционы на ремонт изношенных путепроводов объявлены в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, общая сумма планируемых работ превышает 1,3 миллиарда рублей. 
Самый дорогостоящий ремонт предстоит путепроводу №8 на Третьей продольной в Дзержинском районе Волгограда. Сооружение является основной частью транспортной развязки магистральных улиц общегородского значения в разных уровнях. Путепровод пересекает четыре железнодорожных пути и две автодороги. Движение автотранспорта осуществляется в двух направлениях по шести полосам. Отмечается, что гидроизоляция мостового полотна за время эксплуатации сооружения пришла в негодность.



Разрушаются ограждения, зафиксированы выбоины с оголением арматуры и многие другие дефекты. Особую тревогу у специалистов вызывают состояние плит и узлов их крепления. Схожий дефект наблюдается и в тротуарных плитах.



Здесь имеются разрушения бетона с оголением арматуры, вплоть до образования сквозных провалов. Общее состояние путепровода оценивается как предаварийное. 
Начальная стоимость ремонта моста – 629,8 миллиона рублей. 



Еще два путепровода отремонтируют в Красноармейском районе Волгограда. Как ранее сообщало информагентство, ремонт начнется на Сарептском и Марийском путепроводах, расположенных на проспекте Героев Сталинграда и на ул. 40 лет ВЛКСМ соответственно.
Согласно сайту госзакупок, начальная стоимость ремонта Марийского путепровода составляет 234,6 миллиона рублей. Он расположен на пересечении электрифицированных ж/д путей общего пользования перегона Сарепта-Шпалопропитка. Отметим, что по этому путепроводу проложена двухпутная трамвайная линия, поэтому на время ремонта здесь планируют организовать реверсивное движение.
Начальная стоимость ремонта Сарептского путепровода составляет 516,2 миллиона рублей. Мостовое сооружение проходит через ж/д пути станции Сарепта, поэтому его и называют Сарептский. Как и на предыдущих объектах здесь необходимо выполнить целый комплекс работ: отремонтировать перила, опоры, пролетные строения, швы, дорожное покрытие, пешеходные тротуары и др. В частности, на этом путепроводе предстоит выполнять работы пролетных строений и опор на высоте 11 метров.
Заказчиком всех закупок выступает МУ «Комдорстрой». Срок окончания работ на путепроводах - 1 декабря 2024 года.

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