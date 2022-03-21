На юге Волгограда отремонтируют два моста

Общество 21.03.2022 19:46
21.03.2022 19:46
Два мостовых сооружения отремонтируют в Красноармейском районе Волгограда в текущем году. Как сообщили в мэрии, ремонт начнется на Сарептском и Марийском путепроводах, расположенных на проспекте Героев Сталинграда и на ул. 40 лет ВЛКСМ соответственно. Такая информация была озвучена сегодня на выездном совещании главы Волгограда Владимира Марченко.
Также на территории района муниципалитет обновит 15 автомобильных дорог с полным демонтажем старого покрытия и укладкой двух слоев асфальтобетона.
Что касается двух путепроводов, то за долгое время эксплуатации они ни разу капитально не ремонтировались. При сохранении несущей способности основных конструкций мостам требуется комплексное обновление. Строителям нужно будет укрепить конструкции мостов и заменить покрытие на проезжей части и тротуарах.
Реклама
В Волгоград привезли чудотворную икону Божией Матери «Казанская»21.03.2022 21:17
Общество 21.03.2022 21:17
Каршеринговая компания завалила суд в Волгограде исками к водителям21.03.2022 21:09
Общество 21.03.2022 21:09
В Волгограде звездный шеф-повар Григорий Мосин позавтракал в школьной столовой21.03.2022 20:15
Общество 21.03.2022 20:15
«Это игра в русскую рулетку»: волгоградцы боятся заказывать туры в Египет и Турцию21.03.2022 19:37
Общество 21.03.2022 19:37
Волгоградскому водохранилищу предрекли полноводный сезон21.03.2022 19:20
Общество 21.03.2022 19:20
Военнослужащий из Волгоградской области Петр Исаев погиб в ходе спецоперации21.03.2022 19:14
Общество 21.03.2022 19:14
Приют для собак в Волгограде остался без денег и корма из-за санкций и блокировки Instagram21.03.2022 17:43
Общество 21.03.2022 17:43
Волгоградцам отменили маски на вокзале и в поездах21.03.2022 16:30
Общество 21.03.2022 16:30
Более 10 тысяч жителей Волгоградской области пострадали от укусов животных21.03.2022 15:56
Общество 21.03.2022 15:56
В Волгограде ООО «Реновацио» упустило контракт на 7 млн, но выиграла на 3521.03.2022 15:04
Общество 21.03.2022 15:04
Волгоградской академии «Ротор» удалось купить автобус за 5,9 млн рублей21.03.2022 13:54
Общество 21.03.2022 13:54
В Волгограде хотят покончить с «душиловкой» в дачных автобусах21.03.2022 13:17
Общество 21.03.2022 13:17
Волгоградцев зовут поддержать теплом военных на Украине: список пунктов приема посылок21.03.2022 13:16
Общество 21.03.2022 13:16
В Волгоградской области похоронят погибшего на Украине радиста21.03.2022 12:37
Общество 21.03.2022 12:37
В Волгограде спасают от сноса многоквартирный самострой21.03.2022 12:03
Общество 21.03.2022 12:03
Реклама