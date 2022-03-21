На юге Волгограда отремонтируют два моста









Два мостовых сооружения отремонтируют в Красноармейском районе Волгограда в текущем году. Как сообщили в мэрии, ремонт начнется на Сарептском и Марийском путепроводах, расположенных на проспекте Героев Сталинграда и на ул. 40 лет ВЛКСМ соответственно. Такая информация была озвучена сегодня на выездном совещании главы Волгограда Владимира Марченко.

Также на территории района муниципалитет обновит 15 автомобильных дорог с полным демонтажем старого покрытия и укладкой двух слоев асфальтобетона.

Что касается двух путепроводов, то за долгое время эксплуатации они ни разу капитально не ремонтировались. При сохранении несущей способности основных конструкций мостам требуется комплексное обновление. Строителям нужно будет укрепить конструкции мостов и заменить покрытие на проезжей части и тротуарах.



