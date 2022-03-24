Экономика

Банк «Открытие» дарит предпринимателям до двух лет бесплатной подписки на интернет-бухгалтерию «Моё дело»

Экономика 24.03.2022 12:32
24.03.2022 12:32


До 31 мая 2022 года клиенты банка «Открытие» могут оформить интернет-бухгалтерию «Моё дело» и получить 12 месяцев бесплатного обслуживания. А клиенты, оплатившие этот сервис бизнес-картой Mastercard банка «Открытие», получат возможность не платить за обслуживание интернет-бухгалтерии 24 месяца.
Акция действует для всех тарифов интернет-бухгалтерии «Моё дело». Для участия необходимо быть новым или действующим клиентом банка по расчетно-кассовому обслуживанию.
Первые 200 клиентов, которые оплатили онлайн-бухгалтерию «Моё дело» и совершили операции безналичной оплаты на сумму не менее 60 000 рублей в период действия акции, получают кешбэк в виде подарочной карты Ozon номиналом 10 000 рублей. Эта сумма полностью покрывает стоимость онлайн-бухгалтерии «Моё дело» на тарифе «Эконом». Кешбэк выплачивается в следующем месяце после окончания акции. На момент его получения у клиента должны быть открыты в банке счет и бизнес-карта Mastercard.
Акция особенно актуальна сейчас, во время сезона сдачи отчетности в налоговую для клиентов на УСН.
Интернет-бухгалтерия «Моё дело» – автоматизированный сервис, позволяющий даже новичкам в бизнесе вести бухгалтерский учет и экономить деньги. Сервис предназначен для индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, патенте, а также для компаний микро- и малого бизнеса. Компания «Моё дело» – один из лидеров российского рынка бухгалтерского учёта. Специализируется на бухгалтерском, налоговом, кадровом, товарном и управленческом учёте для индивидуальных предпринимателей и компаний.

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