Маршрутка сбила пешехода в центре Волгограда

В больницу с травмами доставили 46-летнего пешехода, которого на проезжей части сбила маршрутка в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ДТП случилось накануне утром напротив дома №145 по улице Рокоссовского.

По предварительной информации, 35-летний водитель, управляя автомобилем Maxus, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП мужчину доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области