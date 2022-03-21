Общество

В Волгограде фирма «Реновацио» упустила контракт на 7 млн, но выиграла на 35

Общество 21.03.2022 15:04
21.03.2022 15:04


Администрация определилась с тем, чьими силами в ближайшее время будет отреставрирована историческая лестница на набережной Волгограда. Как стало известно ИА "Высота 102" 21 марта, ступени в створе улицы Ковентри отреставрирует небезызвестная в городе компания «Реновацио». Это та же фирма, которая совсем недавно выиграла контракт на сумму 7 млн. 

Согласно сайту госзаказов, на торги, объявленные муниципалитетом 7 марта 2022 года, заявился всего один претендент, он и был признан комиссией как их победитель. В ближайшие дни между «Реновацио» и администрацией Волгограда будет заключен контракт по максимальной цене - 35 052 536 рублей. Именно на эту сумму эксперты оценили преображение лестницы 1952 года постройки. Она же была заявлена как максимальная по контракту. Заявляясь на конкурс, «Реновацио» не стало скромничать и предложило свои услуги по наивысшей цене.  По проекту фирма должна обновить все конструкции лестничного спуска, восстановить фундамент и несущие элементы, привести в порядок ступени, межлестничные площадки и тумбы, покрытие подпорных стенок, а также произвести ряд других работ.

В мэрии Волгограда подрядчика характеризуют только с лучших сторон. 

—  Компания имеет большой опыт производства подобных работ. В 2018 году специалисты организации занимались благоустройством территории, прилегающей к пароходу «Гаситель», памятного знака «400 лет Царицын-Сталинград-Волгоград». В прошлом году в парке им. Гагарина Краснооктябрьского района данная организация восстановила «Братскую могилу воинов 62 и 65-й Армий». Подрядная компания имеет все необходимые документы, позволяющие проводить реставрацию объектов культурного наследия, — уточняют в администрации.  

Стоит отметить, что  многомиллионный контракт на реставрацию лестницы - второй между мэрией и ООО «Реновацио» с начала 2022 года. В феврале компания по итогам аукциона выиграла право на восстановление памятника комсомольцам в центре Волгограда. Цена в первом случае составила 7 619 210 рублей. Однако, как стало известно ИА «Высота 102», заключение контракта до сих пор не состоялось. Причина отмены закупки - жалоба, находящаяся в УФАС.  

Фото: Александр Блинков / Волгогадсверху / VK.com 
 

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