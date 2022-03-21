



Администрация определилась с тем, чьими силами в ближайшее время будет отреставрирована историческая лестница на набережной Волгограда. Как стало известно ИА "Высота 102" 21 марта, ступени в створе улицы Ковентри отреставрирует небезызвестная в городе компания «Реновацио». Это та же фирма, которая совсем недавно выиграла контракт на сумму 7 млн.

Согласно сайту госзаказов, на торги, объявленные муниципалитетом 7 марта 2022 года, заявился всего один претендент, он и был признан комиссией как их победитель. В ближайшие дни между «Реновацио» и администрацией Волгограда будет заключен контракт по максимальной цене - 35 052 536 рублей. Именно на эту сумму эксперты оценили преображение лестницы 1952 года постройки. Она же была заявлена как максимальная по контракту. Заявляясь на конкурс, «Реновацио» не стало скромничать и предложило свои услуги по наивысшей цене. По проекту фирма должна обновить все конструкции лестничного спуска, восстановить фундамент и несущие элементы, привести в порядок ступени, межлестничные площадки и тумбы, покрытие подпорных стенок, а также произвести ряд других работ.

В мэрии Волгограда подрядчика характеризуют только с лучших сторон.

— Компания имеет большой опыт производства подобных работ. В 2018 году специалисты организации занимались благоустройством территории, прилегающей к пароходу «Гаситель», памятного знака «400 лет Царицын-Сталинград-Волгоград». В прошлом году в парке им. Гагарина Краснооктябрьского района данная организация восстановила «Братскую могилу воинов 62 и 65-й Армий». Подрядная компания имеет все необходимые документы, позволяющие проводить реставрацию объектов культурного наследия, — уточняют в администрации.