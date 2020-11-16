Комсомольцы могли рухнуть: МБУ в Волгограде «выписали» солидный штраф за состояние памятника





Штраф в сумме 100 тысяч рублей наложен на МБУ "Волгоградзеленхоз" за плачевное состояние памятника Героям-комсомольцам, расположенного в самом центре Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Центрального районного суда, муниципальное учреждение признано виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 7.13 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации).





Штраф для юридических лиц за данное правонарушение составляет от 200 тысяч до 5 миллионов рублей. Однако суд посчитал возможным снизить сумму штрафа, так как МБУ ранее не привлекалось к административному наказанию по этому поводу.





Судом установлено, что в июне текущего года специалисты комитета государственной охраны объектов культурного наследия отреагировали на сигналы общественности и провели осмотр объекта "Памятник комсомольцам - защитникам Сталинграда". Было выявлено разрушение постамента, облицованного плитами из полированного черного гранита. На плитах было зафиксированы многочисленные сколы, трещины и потертости. Под фигурами комсомольцев гранитные плиты и вовсе треснули, а скульптуры просели. На боковой части постамента отвалились три плиты, их заменили листом ДВП, который от влаги разбух и расслоился. Специалисты выявили, что большая часть гранитных бортовых плит имеет смещение от первоначального положения. Образовавшиеся зазоры замазаны предположительно цементно-песчаным раствором. Соединительные швы разморожены, пространство швов занято растительностью. Наблюдалось отклонение постамента от горизонтали в сторону ул. Комсомольская, 10.





Суд посчитал вину "Волгоградзеленхоза" в совершении данного административного правонарушения полностью доказанной. Постановление суда может быть обжаловано.

Отметим, что после возмущения общественности памятник подремонтировали. На боковой части постамента больше нет страшного листа ДВП, утраченные гранитные плиты возвращены на место, большая часть трещин заделана. Однако под скульптурами гранит не заменен - треснувшие и просевшие плиты можно увидеть и сейчас.





Напомним, в апреле 2009 года с гранитного постамента порыв ветра свалил две фигуры юношей из скульптурной группы "Памятник комсомольцам - защитникам Сталинграда". Тогда сообщалось, что причина случившегося - в конструкции крепления памятника, которая изначально была выполнена с отступлениями о нормы. После реконструкции все фигуры комсомольцев вернули на первоначальное место.





Справка. Памятник комсомольцам на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской был открыт 2 февраля 1973 года в честь 30-летия победы советских войск под Сталинградом. Его авторами являются скульптор А. Е. Криволапов и архитектор В. П. Калиниченко. Памятник посвящен молодым защитникам Сталинграда, ушедшим на войну во имя свободы и будущего своей страны.



