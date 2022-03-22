Клиенты ВТБ направили 10 млрд рублей маткапитала в пользу ипотеки

Экономика 22.03.2022 10:20 Новости компаний
22.03.2022 10:20 Новости компаний
На погашение ипотечного кредита средствами материнского капитала клиенты ВТБ за два года направили 10 млрд рублей. Заемщики оформили свыше 30 тыс. заявлений в офисной сети и онлайн-каналах банка, при этом сегодня уже 60% пользователей распоряжаются маткапиталом в пользу ипотеки дистанционно - в ВТБ Онлайн.
В апреле 2020 года клиенты ВТБ одними из первых получили возможность распорядиться средствами материнского капитала в пользу ипотеки без посещения отделений Пенсионного фонда – через каналы банка. На сегодняшний день этой возможностью воспользовалось свыше 30 тыс. семей, направивших на частичное погашение жилищного кредита средствами маткапитала более 10 млрд рублей.
В 2021 году ВТБ первым на рынке предложил клиентам распоряжаться материнскими выплатами в онлайн-формате. Сегодня 60% заявлений клиентов оформляется в ВТБ Онлайн, а на досрочное погашение ипотеки онлайн подается уже 85% заявок.
Чтобы направить пособие на погашение существующего жилищного кредита, клиентам достаточно оформить заявление, частично предзаполненное, в разделе «Государственные услуги» в ВТБ Онлайн. Банк направит его в Пенсионный фонд РФ для перечисления материнской выплаты в счет ипотеки. Весь процесс с момента подачи заявки до зачисления материнского капитала в ВТБ занимает менее двух недель.
Если клиент хочет взять ипотеку и использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса, ему необходимо указать это при подаче заявки на ипотеку. Также нужно дать согласие банку на оформление документов, позволяющих перечислить выплату продавцу недвижимости. Банк самостоятельно подготовит необходимые документы и дистанционно направит их в Пенсионный фонд после завершения ипотечной сделки и перехода права собственности на жилье семье владельца сертификата.
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