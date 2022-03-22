Комитет промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области автоматически продлил на 12 месяцев лицензии магазинов и заведений общепита на розничную торговлю алкогольной продукцией. Действие постановления облпромторга распространяется на лицензии, срок которых истекает в период с 14 марта по 31 декабря 2022 года, сообщили в комитете.
Соответствующая мера поддержки принята по постановлению правительства России от 12 марта «Об особенностях разрешительной деятельности в РФ в 2022 году». Аналогичным образом лицензии на продажу спиртного продлили в других российских регионах. При этом предпринимателям не понадобится вносить сведения о пролонгации в бланки лицензий.
В Волгоградской области насчитывается более 500 организаций, осуществляющих розничную торговлю алкоголем, в том числе в кафе, барах и ресторанах.