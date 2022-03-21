В Волгоградской области закроются пункты вакцинации в ТРЦ

В Волгоградской области вакцинация населения от коронавируса будет продолжена с максимальным использованием возможностей амбулаторно-поликлинического звена. Об этом заявил на сегодняшнем совещании, посвященном эпидемиологической ситуации, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.

Все желающие теперь смогут сделать прививку в поликлиниках по месту жительства. Соответственно, отпадает надобность в прививочных пунктах, которые работали в Волгоградской области в торгово-развлекательных центрах, музеях, а также других учреждениях.

Напомним, главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева отменила с сегодняшнего дня обязательную вакцинацию населения от коронавируса для некоторых групп населения. Свое решение руководитель регионального Роспотребнадзора объяснила достижением отметки в 90% уровня коллективного иммунитета среди данной категории. Всего, по данным волгоградского облздрава, защиту от коронавируса получили свыше 1,5 миллиона человек – 98,2% от установленного Минздравом РФ для нашего региона плана.