



Росстат опубликовал уточненные данные о численности населения Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, на 1 января 2022 года в регионе проживали 2 миллиона 449 тысяч 781 человек. Это на 24775 человек меньше, чем было на 1 января 2021 года. При этом в начале февраля в Росстате заявляли, что в Волгоградской области на 1 января 2022 года числились 2 миллиона 446 тысяч 461 жителя.

В среднем за 2021 год количество населения, согласно обновленным данным, составило 2 миллиона 462 тысячи 168 человек.

Естественная убыль населения в регионе в прошлом году достигла 27085 человек. А миграционный прирост – 2310 человек.

По показателю убыли населения хуже всего ситуация в Ростовской области. Этот регион в 2021 году потерял 27723 человека. Волгоградская область – вторая в этом антирейтинге.

Прирост населения зафиксирован только в трех регионах - в Краснодарском крае, в Адыгее и в Севастополе. А Краснодарский край стал безусловным лидером по уровню миграции – в прошлом году этот регион выбрали своим местом жительства более 40 тысяч человек.



