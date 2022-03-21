Более 10 тысяч жителей Волгоградской области пострадали от укусов животных21.03.2022 15:56
В Волгограде фирма «Реновацио» упустила контракт на 7 млн, но выиграла на 3521.03.2022 15:04
Волгоградской академии «Ротор» удалось купить автобус за 5,9 млн рублей21.03.2022 13:54
В Волгограде хотят покончить с «душиловкой» в дачных автобусах21.03.2022 13:17
Волгоградцев зовут поддержать теплом военных на Украине: список пунктов приема посылок21.03.2022 13:16
В Волгоградской области похоронят погибшего на Украине радиста21.03.2022 12:37
В Волгограде спасают от сноса многоквартирный самострой21.03.2022 12:03
В Волгоградской области на текущей неделе отменят ряд ограничений21.03.2022 11:59
В Волгоградской области закроются пункты вакцинации в ТРЦ21.03.2022 11:30
В Волгоградской области вакцинация населения от коронавируса будет продолжена с максимальным использованием возможностей амбулаторно-поликлинического звена. Об этом заявил на сегодняшнем совещании, посвященном эпидемиологической ситуации, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили ИА...