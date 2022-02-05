Обнародованы новые данные о численности населения Волгоградской области в 2022 году

Общество 05.02.2022 10:18
0
05.02.2022 10:18
Росстат опубликовал новые данные о численности населения Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, так, на 1 января 2022 года в регионе насчитывалось 2 миллиона 446 тысяч 461 человек. Среди них численность городского населения составила 1 миллион 899 тысяч 185 человек. В сельской местности проживают 547 тысяч 276 человек. В среднем же за 2021 год количество жителей Волгоградской области насчитывало 2 миллиона 460 тысяч 508 человек. Для сравнения: по данным на 1 января 2021 года в Волгоградской области проживали 2 миллиона 474 тысячи 500 человек. Разница в численности населения на начало 2022 и 2021 годов составила, таким образом, около 27 тысяч человек.
Между тем, самыми населенными в ЮФО регионами остаются по-прежнему Краснодарский край и Ростовская область. Там проживают соответственно около 5,7 и 4,1 миллиона человек.
Реклама
Рыбаков в Волгоградской области массово штрафуют за мелкую рыбу05.02.2022 16:17
Общество 05.02.2022 16:17
Два детских сада и 90 школ закрылись на карантин в Волгоградской области04.02.2022 16:07
Общество 04.02.2022 16:07
В Волгоградской области 8 тысяч подростков хотят привиться от коронавируса04.02.2022 13:34
Общество 04.02.2022 13:34
Застройщик отремонтирует выданные сиротам в Урюпинске квартиры с плесенью04.02.2022 11:21
Общество 04.02.2022 11:21
Депутаты Волгоградской облдумы поздравят с днем рождения за бюджетный счет04.02.2022 08:40
Общество 04.02.2022 08:40
Еще 13 школ в Волгоградской области вернулись с карантина по ОРВИ и COVID-1903.02.2022 18:32
Общество 03.02.2022 18:32
В Волгограде закрывается одна из крупнейших ветеринарных клиник03.02.2022 18:20
Общество 03.02.2022 18:20
Федералы вытащили забуксовавшие у АЗС в Волгоградской области фуры03.02.2022 16:40
Общество 03.02.2022 16:40
Инвалида отказались признать безработным из-за отсутствия регистрации в Волгограде03.02.2022 13:08
Общество 03.02.2022 13:08
Шестиметровую дамбу возводят на острове Голодный в Волгограде03.02.2022 11:35
Общество 03.02.2022 11:35
Коронавирус проник в арбитражный суд Волгоградской области03.02.2022 11:32
Общество 03.02.2022 11:32
В Волгограде 2 февраля отметили 4-минутным фейерверком03.02.2022 10:40
Общество 03.02.2022 10:40
Чиновники отдали волгоградским медикам более 200 служебных машин03.02.2022 09:50
Общество 03.02.2022 09:50
В частном секторе Волгограда устранили порыв водопровода03.02.2022 08:11
Общество 03.02.2022 08:11
УК «Новый дом» поздравила ветеранов с годовщиной Сталинградской Победы02.02.2022 20:51
Общество 02.02.2022 20:51
Реклама