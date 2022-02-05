Обнародованы новые данные о численности населения Волгоградской области в 2022 году





Росстат опубликовал новые данные о численности населения Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, так, на 1 января 2022 года в регионе насчитывалось 2 миллиона 446 тысяч 461 человек. Среди них численность городского населения составила 1 миллион 899 тысяч 185 человек. В сельской местности проживают 547 тысяч 276 человек. В среднем же за 2021 год количество жителей Волгоградской области насчитывало 2 миллиона 460 тысяч 508 человек. Для сравнения: по данным на 1 января 2021 года в Волгоградской области проживали 2 миллиона 474 тысячи 500 человек. Разница в численности населения на начало 2022 и 2021 годов составила, таким образом, около 27 тысяч человек.



Между тем, самыми населенными в ЮФО регионами остаются по-прежнему Краснодарский край и Ростовская область. Там проживают соответственно около 5,7 и 4,1 миллиона человек.

