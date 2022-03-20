В Волгограде шестой месяц разыскивают пропавшую без вести женщину

Происшествия 20.03.2022 17:59
20.03.2022 17:59
Больше пяти месяцев в Волгограде не могут найти пропавшую без вести 32-летнюю Анну Меркулову (Фоменко). Женщина перестала выходить на связь 18 октября 2021 года, сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт Волгоград". Ранее ориентировка на ее розыск не публиковалась. У исчезнувшей волгоградки зеленые глаза и русые окрашенные волосы. Женщина худощавого телосложения, рост 164 см.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Анны Меркуловой, просят сообщить об этом по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.
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